Vide dressing – 6/5 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes, 6 mai 2023, Hellemmes. Vide dressing – 6/5 Samedi 6 mai, 10h00 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes L’association Moulin d’or solidarité organise le 1er vide dressing H/F à Hellemmes.

Les réservations se font uniquement le samedi 29 avril de 9h à 12h et le mardi 2 mai de 16h à 19h, Espace des Acacias.

3€ la table dont 1€ sera reversé a LUDOPITAL.

3€ la table dont 1€ sera reversé a LUDOPITAL.

Possibilité de ramener son portant ou dans la mesure des disponibilités de prendre 1 portant ou 1 grille (1€)

Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes
Place Hentgès Hellemmes
Hellemmes 59260
Nord Hauts-de-France

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00

