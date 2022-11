En famille, l’atelier ! – 3-6 ans – 7/12 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

En famille, l’atelier ! – 3-6 ans – 7/12 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes, 7 décembre 2022, Hellemmes. En famille, l’atelier ! – 3-6 ans – 7/12 Mercredi 7 décembre, 09h30 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes

Gratuit sur réservation : 03 20 79 97 40

Hellemmes a décidé d’étendre ses ateliers aux 3-6 ans… Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Place Hentgès Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dans le cadre d' »En famille, l’atelier ! », un premier temps d’échange autour d’ateliers judo aura lieu à l’espace des Acacias, place Hentgès, le mercredi 7 décembre à 9h30 et 10h30. Gratuit sur réservation : 03 20 79 97 40

Animations destinées aux enfants de 3 à 6 ans.

2022-12-07T09:30:00+01:00

2022-12-07T11:30:00+01:00

