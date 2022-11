Marché de Noël – Festivités de fin d’année – Les 2, 3 et 4/12 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Nord

Marché de Noël – Festivités de fin d’année – Les 2, 3 et 4/12 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes, 2 décembre 2022, Hellemmes. Marché de Noël – Festivités de fin d’année – Les 2, 3 et 4/12 2 – 4 décembre Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Le marché de Noël fait peau neuve, du 2 au 4 décembre… Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Place Hentgès Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Nouveauté en cette fin d’année 2022, le marché de Noël installé à l’Espace des Acacias accueillera quelques chalets en bois que vous découvrirez place Hentgès et qui ajouteront à la magie de Noël (animations et tombola). Une trentaine de stands, vous proposeront de nombreuses idées cadeaux.

Un stand de confiseries sera également présent du 2 au 9 décembre, place Hentgès.

Vendredi : 17h > 21h

Samedi : 9h > 19h

Dimanche : 10h > 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T17:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Adresse Place Hentgès Hellemmes Ville Hellemmes lieuville Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Hellemmes Departement Nord

Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/

Marché de Noël – Festivités de fin d’année – Les 2, 3 et 4/12 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes 2022-12-02 was last modified: by Marché de Noël – Festivités de fin d’année – Les 2, 3 et 4/12 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes 2 décembre 2022 Espace des Acacias place Hentgès Hellemmes Hellemmes Hellemmes

Hellemmes Nord