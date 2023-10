Cet évènement est passé J’aime ma ville, je la photographie Espace des Acacias Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord J’aime ma ville, je la photographie Espace des Acacias Lille, 20 septembre 2019, Lille. J’aime ma ville, je la photographie 20 – 22 septembre 2019 Espace des Acacias GRATUIT. ESPACE DES ACACIAS J’AIME MA VILLE, JE LA PHOTOGRAPHIE 20 > 22 SEPT 2019 L’association Mémoire d’Hellemmes lance un grand concours auprès des habitants : « J’aime ma ville, je la photographie ». Chacun pourra envoyer ses photographies et chacune d’entre elles seront exposées. Qui mieux qu’un habitant connaît sa ville, son quartier, ses spécificités ? La Mémoire d’Hellemmes, association reconnue d’archives mettant en valeur le patrimoine hellemmois sous toutes ses formes depuis de nombreuses années, propose à tous ceux qui le souhaitent de lui envoyer des photos de sa ville, historiques ou actuelles. Quelle est votre vision de votre ville?Qu’avez-vous envie de montrer et de partager avec les autres ? Un moment de vie, un détail insolite, un panorama qui vous plaît ? Vous êtes libres de vous exprimer. Ce concours de photographies donnera lieu à une exposition après une selection des photographies donc venez nombreux, participez et aidez-nous à mettre en lumière ces instants d’histoire. GRATUIT. Le 20 septembre à 18h30, les 21 et 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Espace des Acacias 1 place Hentgès 59260 Hellemmes Lille 59260 Hellemmes-Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=0d196e1c-4ac3-4fcc-8598-5a7019881cc8 [{« type »: « link », « value »: « http://www.hellemmes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.41.82.59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

