[Concert de Noël] Les comédies musicales Espace des 4 vents Saint-Nicolas-d’Aliermont, 20 décembre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Laissez-vous emporter par la magie de Noël avec ce concert proposé par l’école de musique de Saint-Nicolas d’Aliermont, installez-vous confortablement et plongez dans l’univers féérique des comédies musicales..

2023-12-20 19:00:00 fin : 2023-12-20 . .

Espace des 4 vents Rue des Bruyères

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



Let yourself be carried away by the magic of Christmas with this concert offered by the Saint-Nicolas d’Aliermont music school. Make yourself comfortable and immerse yourself in the magical world of musicals.

Déjese llevar por la magia de la Navidad con este concierto organizado por la escuela de música de Saint-Nicolas d’Aliermont. Póngase cómodo y sumérjase en el mágico mundo de los musicales.

Lassen Sie sich von diesem Konzert, das von der Musikschule von Saint-Nicolas d’Aliermont angeboten wird, in den Zauber der Weihnacht entführen. Lehnen Sie sich zurück und tauchen Sie in die märchenhafte Welt der Musicals ein.

Mise à jour le 2023-11-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche