[Spectacle] Les Fables de la Fontaine (à partir de 6 ans) Espace des 4 Vents Saint-Nicolas-d’Aliermont, 18 novembre 2023, Saint-Nicolas-d'Aliermont.

Saint-Nicolas-d’Aliermont,Seine-Maritime

Il y a du nouveau au Royaume des Animaux. Un roi Lion vient d’arriver aux affaires, et il compte bien régler les problèmes de son pays – petits conflits et grands litiges – par la bonté et la douceur. Il charge Ronge-Grain le rat, son messager, de convier au palais tous ceux qui ne s’entendent plus : le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, la cigogne… À la table du roi, la loi du plus fort résistera t-elle à la parole qui répare tout ?

Cette introduction est le point de départ de notre spectacle, c’est aussi est surtout le récit d’une fable d’Ésope « La Royauté du Lion », dont l’œuvre inspira largement Jean de la Fontaine. Pour notre adaptation des Fables, nous manions en permanence ce dialogue entre les deux poètes. Nous ne nous contentons pas de dire les Fables, nous avons écrit pour la famille un pièce de théâtre gaie, cocasse. C’est une comédie pour les petits comme pour les grands, qui convie tous les héros-animaux des poèmes récités si sagement au tableau par des générations d’écoliers.

Transposées dans notre monde moderne, sans rien perdre de la langue majestueuse, ces propositions révèlent à la fois le génie de leur auteur, mais nous éclairent aussi sur nos sociétés contemporaines et sur notre humanité.

Servies par deux acteurs, ces historiettes se servent du monde animal pour instruire les hommes. Le duo est irrésistible, il allie le rire à la tendresse. L’élégance, l’humour, et la gaieté sont les maîtres mots de cette nouvelle création pour les spectateurs au cœur d’enfant. Bienvenue dans notre humain bestiaire !

Billetterie en ligne (spectacle gratuit) : https://my.weezevent.com/fables-de-la-fontaine.

Espace des 4 Vents

Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



There’s news in the Animal Kingdom. A Lion King has just taken office, and he’s determined to solve his country’s problems – both minor and major disputes – with kindness and gentleness. He instructs Ronge-Grain the rat, his messenger, to invite to the palace all those who no longer get along: the raven and the fox, the cicada and the ant, the stork… At the king’s table, will the law of the strongest resist the word that fixes everything?

This introduction is the starting point for our show, but it is also and above all the story of Aesop’s fable « The Kingship of the Lion », whose work greatly inspired Jean de la Fontaine. In our adaptation of the Fables, we are constantly working on this dialogue between the two poets. We’re not just telling the Fables, we’ve written a play for the family that’s light-hearted and funny. It’s a comedy for young and old alike, featuring all the animal heroes of the poems so wisely recited on the blackboard by generations of schoolchildren.

Transposed into our modern world, without losing any of the majestic language, these proposals reveal not only the genius of their author, but also shed light on our contemporary societies and our humanity.

Performed by two actors, these stories use the animal world to educate mankind. The duo is irresistible, combining laughter with tenderness. Elegance, humor and gaiety are the watchwords of this new creation for audiences with a childlike heart. Welcome to our human bestiary!

Online ticketing (free show): https://my.weezevent.com/fables-de-la-fontaine

Hay novedades en el Reino Animal. Un Rey León acaba de llegar al poder y se propone resolver los problemas de su país -pequeños conflictos y grandes disputas- con amabilidad y dulzura. Encarga a la rata Ronge-Grain, su mensajera, que invite a palacio a todos los que ya no se llevan bien: el cuervo y el zorro, la cigarra y la hormiga, la cigüeña… En la mesa del rey, ¿resistirá la ley del más fuerte a la palabra que lo arregla todo?

Esta introducción es el punto de partida de nuestro espectáculo, pero es también y sobre todo la historia de una fábula de Esopo, « La Realeza del León », cuya obra inspiró mucho a Jean de la Fontaine. En nuestra adaptación de las Fábulas, trabajamos constantemente sobre este diálogo entre los dos poetas. No nos limitamos a contar las Fábulas, sino que hemos escrito una obra desenfadada y divertida para toda la familia. Es una comedia para grandes y pequeños, en la que aparecen todos los héroes animales de los poemas tan sabiamente recitados en la pizarra por generaciones de escolares.

Trasladadas a nuestro mundo moderno, sin perder un ápice de la majestuosidad del lenguaje, estas propuestas revelan a la vez el genio de su autor, pero también nos iluminan sobre nuestras sociedades contemporáneas y nuestra humanidad.

Interpretadas por dos actores, estas historias utilizan el mundo animal para educar a las personas. El dúo resulta irresistible, combinando la risa con la ternura. Elegancia, humor y alegría son las consignas de esta nueva creación para un público con corazón de niño. ¡Bienvenido a nuestro bestiario humano!

Venta de entradas en línea (espectáculo gratuito): https://my.weezevent.com/fables-de-la-fontaine

Es gibt Neuigkeiten im Tierreich. Ein neuer Löwenkönig hat die Regierungsgeschäfte übernommen und will die Probleme seines Landes – kleine Konflikte und große Streitigkeiten – mit Güte und Sanftmut lösen. Er beauftragt seinen Boten Nagekorn, die Ratte, alle, die sich nicht mehr verstehen, in den Palast einzuladen: den Raben und den Fuchs, die Zikade und die Ameise, den Storch … Wird das Gesetz des Stärkeren an der Tafel des Königs dem Wort, das alles wieder gut macht, standhalten?

Diese Einleitung ist der Ausgangspunkt unserer Aufführung, und sie ist auch und vor allem die Erzählung einer Fabel von Äsop « Das Königtum des Löwen », dessen Werk Jean de la Fontaine stark inspirierte. In unserer Adaption der Fabeln gehen wir ständig mit diesem Dialog zwischen den beiden Dichtern um. Wir begnügen uns nicht damit, die Fabeln zu erzählen, sondern wir haben ein heiteres, komisches Theaterstück für die Familie geschrieben. Es ist eine Komödie für Groß und Klein, die alle tierischen Helden der Gedichte einlädt, die von Generationen von Schulkindern so brav an der Tafel rezitiert wurden.

In unsere moderne Welt übertragen, ohne die majestätische Sprache zu verlieren, offenbaren diese Vorschläge nicht nur das Genie ihres Autors, sondern werfen auch ein Licht auf unsere zeitgenössischen Gesellschaften und unsere Menschlichkeit.

Diese Historien, die von zwei Schauspielern vorgetragen werden, bedienen sich der Tierwelt, um die Menschen zu belehren. Das Duo ist unwiderstehlich, es verbindet Lachen mit Zärtlichkeit. Eleganz, Humor und Fröhlichkeit sind die Schlüsselwörter dieser neuen Kreation für Zuschauer mit Kinderherzen. Willkommen in unserem menschlichen Bestiarium!

Online-Ticketing (kostenlose Aufführung): https://my.weezevent.com/fables-de-la-fontaine

