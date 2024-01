LOVELY BRIVE FESTIVAL 2024 – JEUDI ESPACE DES 3 PROVINCES Brive La Gaillarde, jeudi 11 juillet 2024.

Le Lovely Brive Festival fête ses 20 ans en 2024 ! Elu « Meilleur festival de musique français l’an passé (catégorie moins de 60 000 festivaliers), ce festival urbain, familial et féminin accueille chaque année le meilleur des artistes de la scène française et internationale. RDV du 11 au 14 juillet 2024, 4 jours de live et plus de 30h de concerts dans un décor totalement immersif pour vous faire vivre une expérience unique.Tous les ingrédients pour faire la fête entre amis ou en famille. PROGRAMMATION : Jeudi 11 juillet : STING / IMANY / ANNIE LALALOVEVendredi 12 juillet : MOSIMANN / GRAND CORPS MALADE / SOOLKING / NUIT INCOLORESamedi 13 juillet : RIVO / PATRICK BRUEL / GIMS / SANTA / DEVELOURDimanche 14 juillet : SEAN PAUL / BOB SINCLAR / CALEMA / BIANCA COSTA Les billets ne sont ni repris ni échangés !- Tarifs réduits : Etudiants, -18 ans (Sur présentation d’un justificatif), Pass Culture- Accès plateforme Personnes à Mobilité Réduite : réservation obligatoire sur www.brivefestival.com – Places limitées (réservations à partir du 24/11/2023)Contact PMR : clementine.frechinos@festivalproduction.fr- Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans, (Retrait OBLIGATOIRE d’un billet gratuit à l’Office de Tourisme de Brive à partir du 24/11/2023 pour pouvoir entrer dans l’enceinte du festival. Attention, pensez à retirer ces billets gratuits dès votre achat car une fois le concert complet, plus aucun billet gratuit ne pourra être délivré)- Restauration et bars sur place, il est interdit de pénétrer dans l’enceinte du festival avec de la nourriture- Parking conseillé : Parking place du 14 juillet (10/15 minutes à pied)

Tarif : 62.00 – 82.00 euros.

Début : 2024-07-11 à 18:00

ESPACE DES 3 PROVINCES AV. JACQUES ET BERNADETTE CHIRAC 19100 Brive La Gaillarde 19