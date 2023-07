Forum des associations de Brive Espace des 3 provinces Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Forum des associations de Brive Espace des 3 provinces Brive-la-Gaillarde, 10 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Forum des associations de Brive Dimanche 10 septembre, 10h00 Espace des 3 provinces Entrée libre Tous les ans, la Ville de Brive organise le Forum des Associations afin de faire découvrir à ses habitants la richesse et la diversité de la vie associative locale. Le Forum des Associations de Brive se tiendra le dimanche 10 septembre 2023 de 10h00 à 18 heures à l’Espace des Trois Provinces et va réunir plus de 200 associations, réparties dans les domaines suivants : Agricole et Commercial,

Patriotique,

Culture,

Enseignement et Développement Durable,

International et Humanitaire,

Sports,

Vie Associative La Maison de l’Europe- EUROPE DIRECT Limousin sera présente durant cette journée. L’objectif de cette manifestation est double : permettre aux associations de se rencontrer et d’offrir une vitrine de leurs actions aux visiteurs par le biais de stands et d’animations mobiliser les bénévoles et capter de nouveaux adhérents après la crise sanitaire. Cette année encore, les associations positionnées à l’intérieur de l’Espace des 3 Provinces seront regroupées par secteurs d’activités autour d’un espace central, qui permet une circulation plus fluide des visiteurs. De nombreuses associations seront également installées à l’extérieur de l’Espace des 3 Provinces et proposeront elles aussi des démonstrations et animations. Espace des 3 provinces avenue jacques et bernadette chirac,brive-la-gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

