Ciné Belle Etoile « La petite bande » de Pierre Salvadori Espace derrière la mairie Lachapelle-Auzac, 10 août 2023, Lachapelle-Auzac.

Lachapelle-Auzac,Lot

Une bande de collégiens s’embarque dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années! Film à la tombée de la nuit. Animations en avant séance.

Espace derrière la mairie. Tout public. Gratuit. Buvette..

2023-08-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-10 . EUR.

Espace derrière la mairie

Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie



A group of schoolchildren embark on a crazy project: blow up the factory that has been polluting their river for years! Film at dusk. Pre-show entertainment.

Space behind the town hall. All audiences. Free admission. Refreshment bar.

Un grupo de escolares se embarca en un loco proyecto: ¡volar la fábrica que lleva años contaminando su río! Película al atardecer. Animación previa.

Espacio detrás del ayuntamiento. Abierto a todos. Entrada libre. Bar.

Eine Gruppe von Schülern macht sich an ein verrücktes Projekt: Sie wollen die Fabrik, die ihren Fluss seit Jahren verschmutzt, in die Luft sprengen! Film bei Einbruch der Dunkelheit. Animationen vor der Vorstellung.

Platz hinter dem Rathaus. Für alle Altersgruppen. Kostenlos für alle. Getränke.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne