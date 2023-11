Soirée Développement Durable avec le film « Le Chêne et ses habitants » Espace Denise Potier Les Loges-en-Josas Catégories d’Évènement: Les Loges-en-Josas

Yvelines Soirée Développement Durable avec le film « Le Chêne et ses habitants » Espace Denise Potier Les Loges-en-Josas, 1 décembre 2023, Les Loges-en-Josas. Soirée Développement Durable avec le film « Le Chêne et ses habitants » Vendredi 1 décembre, 20h00 Espace Denise Potier Entrée gratuite Dans le cadre du festival « La vallée de la Bièvre en transition », le documentaire captivant intitulé « Le Chêne et ses habitants » sera projeté lors d’une soirée dédiée au Développement Durable qui ravira petits et grands : Vendredi 1er décembre 2023

20h – Espace Denise Potier

Entrée gratuite Synopsis : Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Écureuils, balanins, geais, fourmis et mulots scellent leur destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. La soirée débutera par une mise en bouche apéritive locale et bio à 20h, suivie de la projection du film à 20h40. Elle sera suivie d’un échange sur le film et l’avenir de la sylviculture en période de réchauffement climatique avec Mme Hélène Anne et M. Michel Béal de l’Office National des Forêts (ONF). Un évènement à ne pas manquer ! Espace Denise Potier 4 rue de la poste 78350 Les Loges-en-Josas Les Loges-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Les Loges-en-Josas, Yvelines Autres Lieu Espace Denise Potier Adresse 4 rue de la poste 78350 Les Loges-en-Josas Ville Les Loges-en-Josas

