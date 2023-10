Fête fruitière et de l’artisanat au Foyer Rural Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, 19 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Fête fruitière et de l’artisanat organisé par le Foyer Rural avec de nombreux stands, exposition de pommes de variétés anciennes, jus de pommes pressé sur place, l’Association Gabbrô Forêt pour tout savoir sur la forêt, tombola et pause café. Restauration et buvette sur place..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Espace Denis Dussoubs Foyer Rural

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Fruit and craft fair organized by the Foyer Rural with many stands, exhibition of old-fashioned apples, apple juice pressed on site, the Gabbrô Forêt Association to learn all about the forest, tombola and coffee break. Catering and refreshments on site.

Feria de frutas y artesanía organizada por el Foyer Rural con numerosos puestos, exposición de manzanas de variedades antiguas, zumo de manzana exprimido in situ, la asociación Gabbrô Forêt para conocer el bosque, tómbola y pausa café. Restauración y refrescos in situ.

Obst- und Handwerkerfest, organisiert vom Foyer Rural mit zahlreichen Ständen, Ausstellung von Äpfeln alter Sorten, vor Ort gepresstem Apfelsaft, dem Verein Gabbrô Forêt, der alles über den Wald erklärt, Tombola und Kaffeepause. Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT de Noblat