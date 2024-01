Fest Noz Espace Delta Pleurtuit, samedi 2 mars 2024.

Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 21:00:00

fin : 2024-03-02

Par Guedenn. Comme pour chaque Fest Noz organisé par Guedenn, trois formations se produiront sur la scène de l’Espace Delta.

Awen An Douar

Le groupe Awen An Douar (« Inspiration de la Terre » en Breton), composé de cinq amis passionnés de musique, est né en Centre Bretagne il y a dix ans. Issus pour la plupart du cercle celtique Les Blés d’Or de Saint-Nicolas du Pélem, leur envie commune de faire vivre la culture bretonne les a poussés à se réunir afin de marier héritage traditionnel et arrangements contemporains.

Au fil des années, leur aventure les a conduits sur les scènes de nombreux festoù-noz, animations et évènements divers jusqu’à partager leurs morceaux sur leur premier album autoproduit. Aujourd’hui, leur désir de faire danser les foules reste intact. Il les pousse à écumer la Bretagne pour insuffler un vent de fraîcheur terrestre sur les planchers bretons.

La ronde de nuit

Nelly Poidevin et Olivier Pont pratiquent ensemble, depuis 23 ans, la musique traditionnelle, les musiques Renaissance et médiévale ainsi que le swing. Nelly joue de la contrebasse et chante, Olivier joue du violon, de la vièle à archet, des cornemuses et chante. Ils ont fait partie notamment du « Jâze à la mode » et de « Loup d’Irden » et font danser tous les jeudis leur amis de l’association « Guedenn ». Nelly et Olivier partagent leur atelier de lutherie et d’archèterie à Dinan.

Kelteen

Né à Fougères, Kelteen est un jeune groupe qui allie musique bretonne et brass band. Les 9 musiciens âgés de 15 à 43 ans bousculent les codes et rajeunissent les cadres pour vous faire danser. Ce groupe est né à l’initiative de Rubén, Edana, Louis, Clément et Lina, anciens élèves de la classe orchestre du collège Gandhi de Fougères. Ils souhaitent poursuivre leur aventure musicale avec leur professeur, Xavier Le Courtois. Trois autres musiciens rejoignent le groupe : Térence Rivière (Vibraphone), Nicolas Pringault (Batterie) et Quentin Meunier (bombarde). Kelteen a joué dans différents festivals tels que les Fanfarfelues (Vitré/France) et Les flambées celtik (Fougères/France), Fest Noz au château de Fougères

.

Espace Delta Rue Ransbach Baumbach

Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2024-01-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme