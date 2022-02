Espace Découverte Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Le festival se veut être aussi un espace de découverte. Les artistes locaux exposeront ou proposeront des ateliers, Le parvis du Palais accueillera les plantes des « Jardins de la Méditerranée ». **Troc Graines** Avis aux amateurs, préparez vos enveloppes ! La Cabanatroc sera présente sur le parvis du Palais des Congrès pour un échange de graines. Le principe de la Cabanatroc ? Une jolie cabane sur roues où l’argent n’existe pas : je dépose des graines identifiées et je prends celles dont j’ai besoin. **Fabrication d’une Grainothèque** Afin de mettre à disposition des adhérents de la MJC Espace de Vie Sociale des graines toute l’année, quoi de mieux que de les stocker dans un joli support en forme d’arbre ? Pour cela, RDV les 19 et 20 mars après-midis au Palais des Congrès pour fabriquer, en famille, dès 8 ans, ou entre amis, une grainothèque. Inscription en ligne. **Marché aux Plants** Les Jardins de la Méditerranée Préparez vos parterres ! La jardinerie narbonnaise “Les jardins de la Méditerranée”proposera un Marché aux plants potagers et aux arbustes sur le parvis pendant le week-end. Exposition plante méditerranéenne avec la Société Botanique de Gruissan de 14h à 17h Hall du Palais des Congrés

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires. Inscription en ligne pour la fabrication de la grainothèque.

