À la découverte de la production nucléaire 16 et 17 septembre Espace découverte des énergies de la centrale nucléaire de Civaux Gratuit. Sur inscription. Sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

La centrale vous propose de découvrir le cœur des centrales de Civaux et de Chinon grâce à « Energia » : une expérience immersive.

« Energia » est une installation intéractive à mi chemin entre le jeu video et le documentaire, liée à la passion de l’artiste Ugo Arsac pour les espaces et les architectures inaccessibles au grand public. L’idée est d’aborder un thème sur lequel repose notre ère : l’énergie électrique.

Les tournages liés à ce projet ont été réalisés dans les centrales de Civaux et de Chinon. Le public est invité à s’infiltrer virtuellement dans le patrimoine français et à vivre une expérience dans un autre monde, un voyage introspectif et méditatif entre le métal, le beton et les bruits des turbines.

En complément de cette animation, nous vous invitons à participer à une conférence sur les différents moyens de production d’électricité ainsi qu’à la visite du simulateur de conduite, réplique exacte d’une salle de commande d’un réacteur nucléaire.

Espace découverte des énergies de la centrale nucléaire de Civaux Route de la centrale nucléaire, 86320 Civaux Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine La centrale nucléaire de Civaux est située au sud de Poitiers. Elle est installée sur la rive gauche de la rivière Vienne, dans le département de la Vienne.

La centrale est composée de deux unités de production d’électricité de 1 500 mégawatts chacune. Elles sont équipées des réacteurs, des salles de commande et des turbines les plus modernes du parc nucléaire français. La centrale de Chooz, dans les Ardennes, est la sœur jumelle de la centrale de Civaux. Parkings gratuits (voiture, bus, camping-car, moto et vélo).

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

