Visite de la Provence en miniatures Espace découverte de la source Badoit Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Visite de la Provence en miniatures Espace découverte de la source Badoit Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne. Visite de la Provence en miniatures 16 et 17 septembre Espace découverte de la source Badoit Reconstitution d’un village provençal avec ses santons qui vous fera voyager dans le patrimoine méridional. Espace découverte de la source Badoit Square Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 54 05 06 http://www.saint-galmier.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ®Service animation et communication – Mairie de Saint-Galmier Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Espace découverte de la source Badoit Adresse Square Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Étienne Departement Loire Age max 99 Lieu Ville Espace découverte de la source Badoit Saint-Étienne

Espace découverte de la source Badoit Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/