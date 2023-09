MARCHÉ AUX PUCES HANDBALL CLUB Espace De Wendel Hombourg-Haut, 29 octobre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Organisé par le Handball club de Hombourg Haut. Tarif exposant : 10 euros l’emplacement (longueur 2,50m profondeur 1,80m). Installation des exposants à partir de 6h du matin et ouverture au public dès 7h00. Buvette et restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-10-29 07:00:00 fin : 2023-10-29 17:00:00. 0 EUR.

Espace De Wendel rue des Suédois

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Organized by the Hombourg Haut Handball Club. Exhibitor price: 10 euros per site (length 2.50m depth 1.80m). Exhibitors set up from 6am and open to the public from 7am. Refreshments and catering on site.

Organizado por el Hombourg Haut Handball Club. Precio para expositores: 10 euros por stand (longitud 2,50 m profundidad 1,80 m). Los expositores se instalan a partir de las 6.00 h y se abre al público a partir de las 7.00 h. Refrescos y comida in situ.

Organisiert vom Handballclub Hombourg Haut. Ausstellertarif: 10 Euro pro Platz (Länge 2,50m Tiefe 1,80m). Aufbau der Aussteller ab 6 Uhr morgens und Öffnung für das Publikum ab 7 Uhr. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH