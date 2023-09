BOURSE AUX VÊTEMENTS Espace De Wendel Hombourg-Haut, 16 octobre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Ventes de vêtements réalisées par l’association familiale pour la collection automne-hiver: Dépôt : lundi 10h – 16h30 (10% retenue sur le montant de la vente) / 20 articles maximum par personne / Vente : mardi 14h – 18h et mercredi 13h – 17h / Reprise : jeudi 13h30 – 17h. Entrée libre. INFOS : 06 01 63 15 74 ou 06 51 39 32 32.. Tout public

Lundi 2023-10-16 fin : 2023-10-19 . 0 EUR.

Espace De Wendel rue du stade

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Clothes sales by the family association for the autumn-winter collection: Deposit: Monday 10am – 4.30pm (10% deducted from the sale price) / 20 items maximum per person / Sale: Tuesday 2pm – 6pm and Wednesday 1pm – 5pm / Pick-up: Thursday 1.30pm – 5pm. Free admission. INFO: 06 01 63 15 74 or 06 51 39 32 32.

Venta de ropa de la asociación familiar para la colección otoño-invierno: Depósito: lunes de 10.00 a 16.30 h (10% descontado del precio de venta) / 20 prendas máximo por persona / Venta: martes de 14.00 a 18.00 h y miércoles de 13.00 a 17.00 h / Recogida: jueves de 13.30 a 17.00 h. Entrada gratuita. INFO: 06 01 63 15 74 o 06 51 39 32 32.

Verkauf von Kleidung aus der Herbst-Winter-Kollektion der Familienvereinigung: Abgabe: Montag 10 – 16.30 Uhr (10% vom Verkaufspreis) / maximal 20 Artikel pro Person / Verkauf: Dienstag 14 – 18 Uhr und Mittwoch 13 – 17 Uhr / Rücknahme: Donnerstag 13.30 – 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. INFOS: 06 01 63 15 74 oder 06 51 39 32 32.

Mise à jour le 2023-09-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH