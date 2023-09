MARCHÉ AUX PUCES Espace De Wendel Hombourg-Haut, 15 octobre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Les vétérans foot de Hombourg organisent un marché aux puces. Buvette et restauration sur place. Complet à l’intérieur de la salle, vous pouvez vous présenter le jour même pour exposer à l’extérieur (1€ le mètre linéaire). Renseignements au: 06 48 81 93 34. Accueil des exposants dès 5h30.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 07:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. 0 EUR.

Espace De Wendel Rue du Stade

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



The Hombourg soccer veterans organize a flea market. Refreshments and catering on site. Sold out inside the hall, you can come on the same day to exhibit outside (1? per linear meter). Information: 06 48 81 93 34. Exhibitors welcome from 5:30 am.

Los futbolistas veteranos de Hombourg organizan un mercadillo. Habrá refrescos y comida in situ. El mercado en el interior del pabellón está agotado, pero puede venir el mismo día para exponer en el exterior (1? por metro lineal). Información: 06 48 81 93 34. Los expositores son bienvenidos a partir de las 5.30 h.

Die Fußballveteranen von Hombourg organisieren einen Flohmarkt. Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten. Die Halle ist ausgebucht, Sie können aber am selben Tag noch draußen ausstellen (1? pro laufenden Meter). Weitere Informationen unter: 06 48 81 93 34. Empfang der Aussteller ab 5.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH