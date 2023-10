Atelier Slamphonie parent/enfant Espace de vie sociale Marchésieux, 26 octobre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Nous organisons des ateliers slam pour les parents/enfants à partir de 8 ans.

Inscription obligatoire à evsfamillesruralesmarchus@gmail.com ou 07.65.74.69.10..

2023-10-26 14:30:00 fin : 2023-10-26 16:30:00. .

Espace de vie sociale

Marchésieux 50190 Manche Normandie



We organize slam workshops for parents and children aged 8 and over.

Registration required at evsfamillesruralesmarchus@gmail.com or 07.65.74.69.10.

Organizamos talleres de slam para padres y niños a partir de 8 años.

Es necesario inscribirse en evsfamillesruralesmarchus@gmail.com o en el 07.65.74.69.10.

Wir organisieren Slam-Workshops für Eltern/Kinder ab 8 Jahren.

Anmeldung erforderlich unter evsfamillesruralesmarchus@gmail.com oder 07.65.74.69.10.

Mise à jour le 2023-10-03 par Côte Ouest Centre Manche