Atelier sophrologie parent/enfant Espace de vie sociale Marchésieux, 23 octobre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Venez découvrir la sophrologie avec votre enfant via des jeux de relaxation liés à la respiration. 2 créneaux horaires possibles.

Contactez nous pour plus d’infos ou pour vous inscrire à evsfamillesruralesmarchus@gmail.com ou au

07.65.74.69.10.

2023-10-23 17:30:00 fin : 2023-10-23 10:50:00. .

Espace de vie sociale

Marchésieux 50190 Manche Normandie



Come and discover sophrology with your child through relaxation games linked to breathing. 2 time slots available.

Contact us for more info or to register at evsfamillesruralesmarchus@gmail.com or at

07.65.74.69.10

Venga a descubrir la sofrología con su hijo a través de juegos de relajación relacionados con la respiración. 2 franjas horarias disponibles.

Contacta con nosotros para más información o para inscribirte en evsfamillesruralesmarchus@gmail.com o llama al

07.65.74.69.10

Entdecken Sie mit Ihrem Kind die Sophrologie über Entspannungsspiele, die mit der Atmung verbunden sind. 2 Zeitfenster sind möglich.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder um sich anzumelden: evsfamillesruralesmarchus@gmail.com oder unter

07.65.74.69.10

Mise à jour le 2023-10-03 par Côte Ouest Centre Manche