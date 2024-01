Les rendez-vous numériques : découvrez Mon Espace Santé Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, mercredi 7 février 2024.

Les rendez-vous numériques : découvrez Mon Espace Santé Venez découvrir le service Mon Espace Santé Mercredi 7 février, 15h30 Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan Gratuit, Sur inscription au 06.83.64.32.67

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T15:30:00+01:00 – 2024-02-07T17:30:00+01:00

L’Espace de Vie Social de Castanet vous invite à participer à un atelier autour des questions de santé et de numérique :

Suivre et gérer sa santé sur internet n’est pas chose aisée ? Cet atelier vous permettra de découvrir et de prendre en main Mon Espace Santé :

retrouver tous vos documents santé

rédiger votre profil santé

consulter votre messagerie sécurisée avec les professionnels médicaux

L’association Old’Up, la MJC de Castanet et l’Espace de vie Sociale s’accient pour cet atelier.

Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan rue Alain Savary Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0683643267 »}]

rdvnumerique