Haute-Garonne Découverte de « Sol-Violette » Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 10 novembre 2023, Castanet-Tolosan. Découverte de « Sol-Violette » Vendredi 10 novembre, 12h00 Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan Entrée libre – Tout public Rencontre débat et repas partagé proposés par l’association Sol-Violette à l’occasion du mois de l’économie sociale et solidaire organisé par le Sicoval sur le territoire du Sud-est toulousain. Découvrez le programme complet des événements du mois de l’ESS près de chez vous. Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan rue Alain Savary Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@sol-violette.org »}] [{« link »: « https://sol-violette.fr/ »}, {« link »: « https://www.sicoval.fr/publications/programme-du-mois-de-less/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

