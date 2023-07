Initiation numérique seniors Espace de Vie Sociale La Rivière-Saint-Sauveur, 5 septembre 2023, La Rivière-Saint-Sauveur.

Le numérique est devenu incontournable dans notre vie quotidienne. De nouveaux services se développent rapidement, certaines démarches administratives indispensables se font désormais uniquement via Internet, les relations intergénérationnelles sont devenues dématérialisées en raison de l’éloignement géographique des uns et des autres …

Que vous soyez débutant ou initié, apprenez à mieux maîtriser l’usage d’une tablette tactile en 8 séances. Au programme : premiers pas sur la tablette, se familiariser avec le tactile et la saisie de texte, naviguer sur Internet, gérer ses photos et vidéos, apprendre comment télécharger des applications ludiques et pratiques, découvrir des applications de communication et les réseaux sociaux.

Espace de Vie Sociale 41 rue du Bourg 14600 LA RIVIERE SAINT SAUVEUR La Rivière-Saint-Sauveur 14600 Calvados Normandie

