Conseil d’éthique – Observatoire communal de la démocratie et de la participation (Vaour) Espace de Vie Sociale – Ancienne salle de classe, 21 octobre 2022, Penne. Conseil d’éthique – Observatoire communal de la démocratie et de la participation (Vaour) Vendredi 21 octobre, 17h00 Espace de Vie Sociale – Ancienne salle de classe Mairie de Penne – Réunions Espace de Vie Sociale – Ancienne salle de classe 81140 penne Penne 81140 Tarn Occitanie Réunion conjointe, débats discussions

Mise en perspective Penne/Vaour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T17:00:00+02:00

2022-10-21T18:30:00+02:00

