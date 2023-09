Conférence sur la graphopédagogie Espace de vie social Pierre Royon Saint-Just-Malmont Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Just-Malmont Conférence sur la graphopédagogie Espace de vie social Pierre Royon Saint-Just-Malmont, 10 octobre 2023, Saint-Just-Malmont. Saint-Just-Malmont,Haute-Loire La graphopédagogie au service des enfants en difficultés.

Espace de vie social Pierre Royon

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Graphopedagogy for children with learning difficulties Grafopedagogía para niños con dificultades de aprendizaje Graphopädagogik im Dienste von Kindern mit Schwierigkeiten

