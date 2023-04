Repas dansant de la Nuit du Muguet Espace de Vie et d’Animation (EVA) Blanzy Catégories d’Évènement: Blanzy

Saône-et-Loire

Repas dansant de la Nuit du Muguet Espace de Vie et d’Animation (EVA), 30 avril 2023, Blanzy. .

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

Espace de Vie et d’Animation (EVA) Rue du 11 Novembre 1918

Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-03-27 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

Détails Catégories d’Évènement: Blanzy, Saône-et-Loire Autres Lieu Espace de Vie et d'Animation (EVA) Adresse Espace de Vie et d'Animation (EVA) Rue du 11 Novembre 1918 Ville Blanzy Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Espace de Vie et d'Animation (EVA) Blanzy

Espace de Vie et d'Animation (EVA) Blanzy Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanzy/

Repas dansant de la Nuit du Muguet Espace de Vie et d’Animation (EVA) 2023-04-30 was last modified: by Repas dansant de la Nuit du Muguet Espace de Vie et d’Animation (EVA) Espace de Vie et d'Animation (EVA) 30 avril 2023 Espace de Vie et d'Animation (EVA) Blanzy

Blanzy Saône-et-Loire