Gironde Bourse à l’Emploi Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez rue Ferdinand Buisson Tour F- RDC – 33130 Bègles Bègles, 10 novembre 2023, Bègles. Bourse à l’Emploi Vendredi 10 novembre, 10h00 Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez rue Ferdinand Buisson Tour F- RDC – 33130 Bègles Entrée libre A.DE.L.E., dans le cadre du PLIE des Graves et du Service Emploi, organise une Bourse aux offres d’emploi au cœur de la Résidence Maurice Thorez à Bègles. Rencontrez des recruteurs Recevez des conseils De nombreux postes sont à pouvoir sur la commune dans les secteurs de l’industrie, du commerce, de la restauration collective et du nettoyage ! Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez rue Ferdinand Buisson Tour F- RDC – 33130 Bègles Rue Ferdinand Buisson Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 62 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Offre d'emploi Recrutement

