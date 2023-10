Cet évènement est passé Animations à Maurice Thorez Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Animations à Maurice Thorez Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez Bègles, 21 octobre 2023, Bègles. Animations à Maurice Thorez Samedi 21 octobre, 14h00 Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez La Koloc à Projet Solidaires de la résidence Maurice Thorez vous donne rendez-vous au Local de la Tour F à Maurice Thorez pour une après midi d’animation.

Au programme, atelier Slam et expression poétique puis football au city stade à partir de 17h si le temps le permet. Espace de Vie de la Résidence Maurice Thorez rue Ferdinand Buisson Tour F- RDC – 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

