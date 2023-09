Derrière chez Martin Espace de spectacles Le Manège Givet, 1 juin 2024, Givet.

Cyrille ARTAUX est un « touche à tout » passionné. A 16 ans, il débute sur la scène de la Comédie Française. Aux côtés de Francis Huster et Jean-Luc Bouté, il est Côme de Médicis dans Lorenzaccio mis en scène par Franco Zeffirelli. Comédien, il a joué sous la direction de Jean-Paul Roussillon, Franco Zeffirelli, Jean-Louis Martin-Barbaz, Pierre Vielhescaze, Pierrre Mondy, Mario Franceschi, Nicolas Bataille, Jacques Toja, Jean Négroni, Jacques Ardouin, Jean-Marc Montel, Armand Eloi… Metteur en scène éclectique, il a monté Molière, Marivaux, Rimbaud, Max Jacob, Roland Dubillard… Mélomane averti, il nourrit depuis de nombreuses années une véritable passion pour la musique française du 20ème siècle, qu’il mêle à un amour du verbe qui fait de lui un inénarrable conteur !.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Cyrille ARTAUX is a passionate jack-of-all-trades. At the age of 16, he made his stage debut at the Comédie Française. Alongside Francis Huster and Jean-Luc Bouté, he was Côme de Médicis in Lorenzaccio, directed by Franco Zeffirelli. He has acted under the direction of Jean-Paul Roussillon, Franco Zeffirelli, Jean-Louis Martin-Barbaz, Pierre Vielhescaze, Pierrre Mondy, Mario Franceschi, Nicolas Bataille, Jacques Toja, Jean Négroni, Jacques Ardouin, Jean-Marc Montel, Armand Eloi… An eclectic director, he has staged Molière, Marivaux, Rimbaud, Max Jacob, Roland Dubillard… An avid music lover, he has for many years nurtured a genuine passion for 20th-century French music, which he blends with a love of the spoken word that makes him an inimitable storyteller!

Cyrille ARTAUX es un apasionado del teatro. A los 16 años, debuta en el escenario de la Comédie Française. Junto a Francis Huster y Jean-Luc Bouté, fue Côme de Médicis en Lorenzaccio, dirigida por Franco Zeffirelli. Ha actuado bajo la dirección de Jean-Paul Roussillon, Franco Zeffirelli, Jean-Louis Martin-Barbaz, Pierre Vielhescaze, Pierrre Mondy, Mario Franceschi, Nicolas Bataille, Jacques Toja, Jean Négroni, Jacques Ardouin, Jean-Marc Montel, Armand Eloi… Director ecléctico, ha puesto en escena a Molière, Marivaux, Rimbaud, Max Jacob, Roland Dubillard… Melómano empedernido, desde hace muchos años siente verdadera pasión por la música francesa del siglo XX, que combina con un amor por la palabra que le convierte en un narrador inimitable

Cyrille ARTAUX ist ein leidenschaftlicher « Alleskönner ». Mit 16 Jahren debütierte er auf der Bühne der Comédie Française. An der Seite von Francis Huster und Jean-Luc Bouté war er Como de Medici in Lorenzaccio unter der Regie von Franco Zeffirelli. Als Schauspieler spielte er unter der Regie von Jean-Paul Roussillon, Franco Zeffirelli, Jean-Louis Martin-Barbaz, Pierre Vielhescaze, Pierrre Mondy, Mario Franceschi, Nicolas Bataille, Jacques Toja, Jean Négroni, Jacques Ardouin, Jean-Marc Montel, Armand Eloi…. Als eklektischer Regisseur hat er Molière, Marivaux, Rimbaud, Max Jacob, Roland Dubillard… inszeniert. Als erfahrener Musikliebhaber hegt er seit vielen Jahren eine echte Leidenschaft für die französische Musik des 20. Jahrhunderts, die er mit einer Liebe zum Wort mischt, die ihn zu einem unnachahmlichen Erzähler macht!

