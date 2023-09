Plastic Espace de spectacles Le Manège Givet, 25 mars 2024, Givet.

Givet,Ardennes

Spectacle destiné à un jeune public à partir de 3 ans. Les enfants sont l’avenir. L’action ayant le plus de résonance que nous pouvons offrir à l’environnement est l’éducation et la sensibilisation des jeunes à la cause environnementale. Leur implication changera le futur. L’impasse actuelle de la gestion des déchets plastiques n’est qu’un défi de plus à relever. Cette nouvelle création menée par la Compagnie Mimélés, à destination du jeune public se veut être un spectacle engagé. Par des corps dansants et expressifs, la manipulation de la matière plastique et de la marionnette, ce nouveau spectacle vous emmène dans l’univers du théâtre visuel. Proposer ce spectacle est notre manière de nous engager contre la pollution plastique. Nous essayons d’interroger le spectateur sur son mode de vie, l’amener à se questionner sur l’évolution que chacun pourrait effectuer sur sa propre consommation, et surtout le sensibiliser sur l’impact que peut avoir ses actions individuelles : recyclage, diminution des déchets… Deux interprètes, 4 personnages, de la danse, du théâtre, de la marionnette portée, de la musicalité. Un spectacle écolo et rigolo, au format court, idéal pour toute la famille !.

2024-03-25 fin : 2024-03-25 . EUR.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



For young audiences aged 3 and up. Children are the future. The most important thing we can do for the environment is to educate and raise awareness among young people. Their involvement will change the future. The current impasse in the management of plastic waste is just one more challenge to be met. This new creation by Compagnie Mimélés, aimed at young audiences, is a committed show. With expressive dancing bodies, plastic and puppet manipulation, this new show takes you into the world of visual theater. Offering this show is our way of taking a stand against plastic pollution. We’re trying to question the audience’s lifestyle, to get them to think about the changes they could make to their own consumption, and above all to make them aware of the impact their individual actions can have: recycling, reducing waste… Two performers, 4 characters, dance, theater, puppetry and musicality. A fun, eco-friendly show in a short format, ideal for the whole family!

Para jóvenes a partir de 3 años. Los niños son el futuro. Lo más importante que podemos hacer por el medio ambiente es educar a los jóvenes y sensibilizarlos con la causa medioambiental. Su implicación cambiará el futuro. El estancamiento actual de la gestión de los residuos plásticos es un reto más al que hay que hacer frente. Esta nueva creación de la Compagnie Mimélés, dirigida al público joven, es un espectáculo comprometido. Con sus cuerpos danzantes y expresivos, y su utilización del plástico y las marionetas, este nuevo espectáculo nos adentra en el mundo del teatro visual. Montar este espectáculo es nuestra manera de tomar partido contra la contaminación plástica. Pretendemos plantear al público preguntas sobre su estilo de vida, animarle a reflexionar sobre los cambios que podría introducir en su propio consumo y, sobre todo, concienciarle del impacto que pueden tener sus acciones individuales: reciclar, reducir los residuos, etc. ». Dos intérpretes, 4 personajes, danza, teatro, marionetas y musicalidad. Un espectáculo ecológico y divertido en formato corto, ¡ideal para toda la familia!

Aufführung für ein junges Publikum ab 3 Jahren. Kinder sind die Zukunft. Die Aktion mit der größten Resonanz, die wir der Umwelt bieten können, ist die Erziehung und Sensibilisierung junger Menschen für die Umwelt. Ihr Engagement wird die Zukunft verändern. Die derzeitige Sackgasse im Umgang mit Plastikmüll ist nur eine weitere Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Diese neue Kreation der Compagnie Mimélés, die sich an ein junges Publikum richtet, soll ein engagiertes Stück sein. Durch tanzende und ausdrucksstarke Körper, den Umgang mit Kunststoffen und Marionetten entführt Sie dieses neue Stück in die Welt des visuellen Theaters. Diese Aufführung anzubieten ist unsere Art, uns gegen die Plastikverschmutzung zu engagieren. Wir versuchen, den Zuschauer über seinen Lebensstil zu befragen, ihn dazu zu bringen, sich über die Entwicklung, die jeder Einzelne bei seinem eigenen Konsum machen könnte, Gedanken zu machen, und ihn vor allem für die Auswirkungen zu sensibilisieren, die seine individuellen Handlungen haben können: Recycling, Abfallverringerung? Zwei Darsteller, 4 Figuren, Tanz, Theater, getragene Marionette, Musikalität. Eine umweltfreundliche und lustige Aufführung im Kurzformat, ideal für die ganze Familie!

Mise à jour le 2023-09-17 par Ardennes Tourisme