Les Rois Espace de spectacles Le Manège Givet, 12 mars 2024, Givet.

Givet,Ardennes

Spectacle destiné à un jeune public à partir de 2 ans. Un enfant-roi se cherche et se découvre. Dans le spectacle Les Rois, la musique et l’ombre sont intimement liées afin de plonger le public dans une ambiance intime et intérieure. De Domenico Gabrielli à Gaspar Cassado en passant par Jean-Sébastien Bach, le violoncelle accompagne le petit roi dans son aventure. Tantôt l’illustrant, tantôt l’inspirant, l’instrumentiste s’adapte à l’histoire du personnage en variant les timbres et les affects, donnant ainsi au violoncelle un rôle dramatique à part entière. Marionnette et musique, chacun s’inspire de l’autre dans le but de faire voyager le public dans un monde poétique. Durée du spectacle : 30 minutes et échanges de 15 minutes..

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . EUR.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



For young audiences aged 2 and up. A child-king seeks and discovers himself. In Les Rois, music and shadow are intimately linked to plunge the audience into an intimate, interior atmosphere. From Domenico Gabrielli to Gaspar Cassado and Johann Sebastian Bach, the cello accompanies the little king on his adventure. Sometimes illustrating, sometimes inspiring, the instrumentalist adapts to the character’s story, varying timbres and affects, giving the cello a dramatic role in its own right. Puppets and music, each inspired by the other, take the audience on a poetic journey. Show lasts 30 minutes, with a 15-minute intermission.

Para público infantil a partir de 2 años. Un niño rey se busca y se descubre a sí mismo. En Les Rois, la música y la sombra están íntimamente ligadas para sumergir al público en una atmósfera íntima e interior. De Domenico Gabrielli a Gaspar Cassado, pasando por Johann Sebastian Bach, el violonchelo acompaña al pequeño rey en su aventura. A veces ilustrándolo, a veces inspirándolo, el instrumentista se adapta a la historia del personaje variando los timbres y los afectos, dando al violonchelo un papel dramático por derecho propio. Marionetas y música, cada una inspirada en la otra, llevan al público a un viaje poético. El espectáculo dura 30 minutos, con un intermedio de 15 minutos.

Aufführung für ein junges Publikum ab 2 Jahren. Ein Kinderkönig sucht und entdeckt sich selbst. In der Aufführung Les Rois sind Musik und Schatten eng miteinander verbunden, um das Publikum in eine intime und innere Atmosphäre zu versetzen. Von Domenico Gabrielli über Gaspar Cassado bis hin zu Johann Sebastian Bach begleitet das Cello den kleinen König auf seinem Abenteuer. Mal illustrierend, mal inspirierend, passt sich der Instrumentalist der Geschichte der Figur an, indem er die Klangfarben und Affekte variiert und dem Cello so eine eigenständige dramatische Rolle verleiht. Marionette und Musik, jeder lässt sich vom anderen inspirieren mit dem Ziel, das Publikum auf eine Reise in eine poetische Welt mitzunehmen. Dauer der Vorstellung: 30 Minuten und 15 Minuten Austausch.

Mise à jour le 2023-09-17 par Ardennes Tourisme