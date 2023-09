Martine est troublée Espace de spectacles Le Manège Givet, 16 février 2024, Givet.

Givet,Ardennes

Spectacle sur les TCA, Troubles des Comportements Alimentaires. Si l’on connaît assez bien l’anorexie et la boulimie, qui ont les mêmes conséquences comme la perte de poids, pouvant conduire à la mort, l’hyperphagie boulimique est moins connue : Il s’agit de prises alimentaires compulsives et répétées. Elle conduit à une prise de poids très importante menant à une obésité morbide. Si l’anorexie et la boulimie peuvent passer inaperçues dans la société, ce n’est pas le cas des hyperphagiques qui souffrent de leur addiction, du regard des autres et d’une société qui n’est pas adaptée : fauteuil d’avion, de train, de voiture, vêtements, difficultés à trouver un emploi etc… Comprendre les causes, les conséquences de ces maladies permettront peut-être de changer le regard porté sur ces personnes. Spectacle à partir de 13 ans..

2024-02-16 fin : 2024-02-16 . EUR.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Show on eating disorders. While anorexia and bulimia are fairly well known, with similar consequences such as weight loss, which can lead to death, bulimic hyperphagia is less well known: it involves repeated compulsive eating. It leads to severe weight gain, culminating in morbid obesity. While anorexia and bulimia may go unnoticed by society, this is not the case for hyperphagics, who suffer from their addiction, from the way others look at them and from a society that is not adapted to them: plane, train and car seats, clothes, difficulties finding a job, etc. Understanding the causes and consequences of these illnesses may help change the way we look at these people. Show for ages 13 and up.

Un espectáculo sobre los trastornos alimentarios. Mientras que la anorexia y la bulimia son bastante conocidas, con las mismas consecuencias, como la pérdida de peso, que puede llevar a la muerte, la hiperfagia bulímica es menos conocida: consiste en comer compulsivamente de forma repetida. Conduce a un aumento de peso muy importante, que culmina en obesidad mórbida. Mientras que la anorexia y la bulimia pueden pasar desapercibidas para la sociedad, no ocurre lo mismo con los comedores compulsivos, que sufren por su adicción, por cómo les miran los demás y por una sociedad que no está adaptada a ellos: asientos de avión, tren y coche, ropa, dificultades para encontrar trabajo, etc. Comprender las causas y consecuencias de estas enfermedades puede ayudar a cambiar la forma en que miramos a estas personas. A partir de 13 años.

Eine Aufführung über Essstörungen (FAS). Während Anorexie und Bulimie recht gut bekannt sind und die gleichen Folgen wie Gewichtsverlust haben, die bis zum Tod führen können, ist die Binge-Eating-Störung weniger bekannt: Es handelt sich um eine zwanghafte und wiederholte Nahrungsaufnahme. Sie führt zu einer sehr starken Gewichtszunahme, die zu krankhafter Fettleibigkeit führt. Während Anorexie und Bulimie in der Gesellschaft unbemerkt bleiben können, ist dies bei Hyperphagie nicht der Fall. Sie leiden unter ihrer Sucht, dem Blick der anderen und einer Gesellschaft, die nicht angepasst ist: Sessel im Flugzeug, Zug, Auto, Kleidung, Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche usw. Die Ursachen und Folgen dieser Krankheiten zu verstehen, wird es vielleicht ermöglichen, den Blick auf diese Menschen zu ändern. Aufführung ab 13 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-16 par Ardennes Tourisme