La science expliquée aux gens Espace de spectacles « Le Manège » Givet, 13 février 2024, Givet.

Givet,Ardennes

Spectacle destiné à un jeune public à partir de 11 ans. Après avoir passé une vingtaine d’années à répondre aux désirs et envies de metteurs-en-scène, Françoise Jimenez a eu envie de répondre à son désir : celui de s’inventer un personnage clownesque, Martine Blancbaye, qui expliquerait des choses aux gens. Un personnage tombé de la lune qui découvre le monde où elle vit et qui le raconte comme elle le comprend. Un monde où on marche sur la tête la plupart du temps, ce qui ne l’arrange pas vu son manque de souplesse dû à un léger surpoids… Dans « La Science expliquée aux gens », son tout nouveau spectacle, Martine vulgarise la science avec humour mais justesse et exactitude, et s’intéresse à quelques grands scientifiques ardennais qu’elle nous fera découvrir… Durée du spectacle : 55 minutes puis échanges de 20 minutes..

2024-02-13 fin : 2024-02-13 . EUR.

Espace de spectacles « Le Manège » Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



For young audiences aged 11 and over. After spending twenty years responding to the wishes and desires of stage directors, Françoise Jimenez decided to respond to her own desire: to invent a clown character, Martine Blancbaye, who would explain things to people. A character fallen from the moon who discovers the world in which she lives and tells it as she understands it. It’s a world in which people walk on their heads most of the time, which doesn’t help her, given her lack of flexibility due to being slightly overweight… In « La Science expliquée aux gens » (Science explained to people), her brand-new show, Martine popularizes science with humor but accuracy, and takes an interest in some of the great scientists of the Ardennes, whom she will introduce to us… Show lasts 55 minutes, followed by a 20-minute discussion.

Para jóvenes a partir de 11 años. Después de pasar veinte años respondiendo a los deseos de los directores de escena, Françoise Jimenez decidió responder a su propio deseo: inventar un personaje de payaso, Martine Blancbaye, que explicara las cosas a la gente. Un personaje caído de la luna que descubre el mundo en el que vive y lo cuenta tal y como ella lo entiende. Un mundo en el que la mayoría de las veces la gente camina de cabeza, lo que no la ayuda, dada su falta de flexibilidad debida a un ligero sobrepeso… En « La Science expliquée aux gens » (La ciencia explicada a la gente), su nuevo espectáculo, Martine divulga la ciencia con humor pero con precisión, y se interesa por algunos de los grandes científicos de las Ardenas, a los que nos presentará… El espectáculo dura 55 minutos, seguidos de un debate de 20 minutos.

Die Aufführung richtet sich an ein junges Publikum ab 11 Jahren. Nachdem sie etwa zwanzig Jahre lang die Wünsche und Vorstellungen von Regisseuren erfüllt hatte, wollte Françoise Jimenez ihrem Wunsch nachkommen: sich eine Clownsfigur, Martine Blancbaye, zu erfinden, die den Menschen Dinge erklärt. Eine Figur, die vom Mond gefallen ist und die die Welt, in der sie lebt, entdeckt und sie so erzählt, wie sie sie versteht. Eine Welt, in der man die meiste Zeit auf dem Kopf geht, was ihr angesichts ihrer mangelnden Flexibilität aufgrund eines leichten Übergewichts nicht gerade entgegenkommt… In « La Science expliquée aux gens », ihrer brandneuen Show, popularisiert Martine die Wissenschaft auf humorvolle, aber treffende und genaue Weise und interessiert sich für einige große Wissenschaftler aus den Ardennen, die sie uns entdecken lässt… Dauer der Vorstellung: 55 Minuten, anschließend 20-minütiger Austausch.

Mise à jour le 2023-09-17 par Ardennes Tourisme