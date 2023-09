A nous Molière ! Espace de spectacles Le Manège Givet, 2 février 2024, Givet.

Givet,Ardennes

Pour célébrer l’anniversaire de la naissance de Molière, il y a 400 ans, le programme « A nous Molière ! » fait jouer ses pièces par des comédiens humoristes peu habitués à ce genre d’exercice. Dans ce premier épisode, Arnaud Tsamère, Rémi Deval et Clément Parmentier (Les Décaféinés), Florent Peyre, Vanessa Kayo, Elodie Poux, Ben, Nicole Ferroni et Denis Maréchal s’emparent du « Mariage forcé » et de « La Jalousie de Barbouillé ». Cette pièce de théâtre filmée ravira les amateurs de Molière mais aussi les fans de cette nouvelle génération d’humoristes qui dépoussièrent ici les grands classiques pour le bonheur de tous !.

2024-02-02

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



To celebrate the anniversary of Molière’s birth 400 years ago, the « A nous Molière! » program is having his plays performed by comedians unaccustomed to this kind of exercise. In this first episode, Arnaud Tsamère, Rémi Deval and Clément Parmentier (Les Décaféinés), Florent Peyre, Vanessa Kayo, Elodie Poux, Ben, Nicole Ferroni and Denis Maréchal take on « Mariage forcé » and « La Jalousie de Barbouillé ». This filmed play will delight not only Molière fans, but also fans of this new generation of comedians, who dust off the great classics to everyone’s delight!

Para celebrar el aniversario del nacimiento de Molière, hace 400 años, el programa « ¡A nous Molière! » hace interpretar sus obras a cómicos poco acostumbrados a este tipo de ejercicios. En este primer episodio, Arnaud Tsamère, Rémi Deval y Clément Parmentier (Les Décaféinés), Florent Peyre, Vanessa Kayo, Elodie Poux, Ben, Nicole Ferroni y Denis Maréchal abordan « Mariage forcé » y « La Jalousie de Barbouillé ». Esta obra filmada hará las delicias no sólo de los fans de Molière, sino también de los seguidores de esta nueva generación de cómicos, que han desempolvado los grandes clásicos para deleite de todos

Um den Jahrestag von Molières Geburt vor 400 Jahren zu feiern, lässt das Programm « A nous Molière! » seine Stücke von humoristischen Schauspielern aufführen, die an diese Art von Übung nicht gewöhnt sind. In dieser ersten Folge nehmen Arnaud Tsamère, Rémi Deval und Clément Parmentier (Les Décaféinés), Florent Peyre, Vanessa Kayo, Elodie Poux, Ben, Nicole Ferroni und Denis Maréchal die « Zwangsheirat » und « La Jalousie de Barbouillé » in Angriff. Dieses verfilmte Theaterstück wird Molière-Liebhaber begeistern, aber auch die Fans dieser neuen Generation von Humoristen, die hier zur Freude aller die großen Klassiker entstauben!

