Foyer Espace de spectacles Le Manège Givet, 16 janvier 2024, Givet.

Givet,Ardennes

Spectacle destiné à un jeune public à partir de 9 ans. L’anniversaire de Tara, une fillette qu vit avec sa tante pâtissière, réunit leurs amis et connaissances. Pendant la nuit qui suit la fête, Tara disparaît. L’enquête de police ne dénoue pas le mystère de cette disparition, mais la tante trouve un moyen curieux de communiquer avec sa nièce, les soirs dans son jardin. Chaque jour, des événements agitent la ville et leurs conséquences incitent certains habitants à partir. Pourtant, la pâtissière pense qu’il faut résister aux difficultés et elle trouve des recettes pour soulager ses clients. Tara revient pour emmener sa tante dans son lieu de bonheur, mais faut-il rester ou faut-il partir ? Durée du spectacle : 55 minutes..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 . EUR.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



For young audiences aged 9 and over. The birthday party of Tara, a little girl who lives with her baker aunt, brings together their friends and acquaintances. The night after the party, Tara disappears. The police investigation doesn’t unravel the mystery of her disappearance, but the aunt finds a curious way of communicating with her niece in the evenings in her garden. Every day, something new happens in the city, and the consequences prompt some residents to leave. But the baker believes in resisting hardship, and finds recipes to relieve her customers. Tara returns to take her aunt to her happy place, but should she stay or should she go? Running time: 55 minutes.

Para público infantil a partir de 9 años. La fiesta de cumpleaños de Tara, una niña que vive con su tía panadera, reúne a sus amigos y conocidos. La noche después de la fiesta, Tara desaparece. La investigación policial no desvela el misterio de su desaparición, pero la tía encuentra una curiosa forma de comunicarse con su sobrina, por las tardes en su jardín. Cada día ocurre algo nuevo en el pueblo, y las consecuencias hacen que algunos de sus habitantes se marchen. Pero la pastelera cree en la resistencia a las dificultades y encuentra recetas para ayudar a sus clientes. Tara regresa para llevar a su tía a su lugar feliz, pero ¿debe quedarse o debe irse? Duración: 55 minutos.

Die Aufführung richtet sich an ein junges Publikum ab 9 Jahren. Die Geburtstagsfeier von Tara, einem kleinen Mädchen, das bei ihrer Tante, einer Konditorin, lebt, bringt ihre Freunde und Bekannten zusammen. In der Nacht nach der Party verschwindet Tara. Die polizeilichen Ermittlungen bringen das Geheimnis des Verschwindens nicht ans Licht, aber die Tante findet einen seltsamen Weg, um mit ihrer Nichte zu kommunizieren, wenn sie abends in ihrem Garten sitzt. Die Stadt wird jeden Tag von Ereignissen erschüttert, deren Folgen einige Einwohner dazu veranlassen, die Stadt zu verlassen. Dennoch glaubt die Konditorin, dass man Schwierigkeiten widerstehen muss, und sie findet Rezepte, um ihre Kunden zu entlasten. Tara kehrt zurück, um ihre Tante an ihren Ort des Glücks zu bringen, aber soll sie bleiben oder soll sie gehen? Dauer der Vorstellung: 55 Minuten.

