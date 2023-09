Le Père Noël en péril Espace de spectacles Le Manège Givet, 22 décembre 2023, Givet.

Givet,Ardennes

« Noël en péril » est un magnifique conte vivant qui plongera les petits comme les grands dans le monde merveilleux du Père Noël. L’effervescence règne au Pays magique des jouets, les habitants doivent trouver ensemble une solution à un problème grave : Le Père Noël a disparu ! En suivant 9 personnages, chacun appréciera une création originale où se mêlent poésie, émotion, humour, suspens et féérie. Et de nombreuses chansons que les enfants connaîtront bientôt par coeur ponctuent ce riche spectacle… Tout cela autour d’une intrigue qui tiendra en haleine tout le monde jusqu’au dénouement, forcément FÉÉRIQUE….

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



« Christmas in Peril » is a magnificent, lively tale that plunges young and old alike into the wonderful world of Santa Claus. The magical land of toys is in turmoil, and its inhabitants must work together to find a solution to a serious problem: Santa Claus has disappeared! Following 9 characters, everyone will enjoy an original creation combining poetry, emotion, humor, suspense and enchantment. This rich show is punctuated by numerous songs that children will soon know by heart… It’s all part of a plot that will keep everyone on the edge of their seats until the inevitably FAIRY ending…

« Navidad en peligro » es un cuento magnífico y lleno de vida que sumergirá a grandes y pequeños en el maravilloso mundo de Papá Noel. El mágico país de los juguetes está en plena ebullición, y sus habitantes deben trabajar juntos para encontrar una solución a un grave problema: ¡Papá Noel ha desaparecido! Siguiendo a 9 personajes, todos disfrutarán de una creación original que combina poesía, emoción, humor, suspense y encanto. Este rico espectáculo está salpicado de numerosas canciones que los niños no tardarán en saberse de memoria… Todo forma parte de una trama que mantendrá a todos en vilo hasta el inevitable final FAIRY…

« Weihnachten in Gefahr » ist ein wunderschönes, lebendiges Märchen, das Groß und Klein in die wunderbare Welt des Weihnachtsmannes eintauchen lässt. Im magischen Spielzeugland herrscht große Aufregung, die Bewohner müssen gemeinsam eine Lösung für ein ernstes Problem finden: Der Weihnachtsmann ist verschwunden! Wenn man 9 Figuren folgt, wird jeder eine originelle Kreation genießen, in der sich Poesie, Emotionen, Humor, Spannung und Märchenhaftigkeit vermischen. Und zahlreiche Lieder, die die Kinder bald auswendig kennen werden, untermalen diese reichhaltige Aufführung… All dies dreht sich um eine Handlung, die alle bis zum Ende in Atem halten wird, das zwangsläufig FÉRIQUE sein muss…

