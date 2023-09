Noir ou blanc Espace de spectacles Le Manège Givet, 12 décembre 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Spectacle destiné à un jeune public à partir de 7 ans. Noir ou Blanc nous entraîne dans la dernière promenade initiatique d’un grand-père avec l’enfant de sa fille. La poursuite d’un cheval en liberté, aperçu de temps à autre, les amène à rencontrer des personnages dominés par différents traits de caractère « à fuir » : la peur des autres, le mensonge permanent, le goût de l’accumulation, le refus de la réflexion… Un univers graphique particulier, une histoire non dénuée d’humour. Durée du spectacle : 40 minutes..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



For young audiences aged 7 and over. Noir ou Blanc takes us on a grandfather’s last initiation walk with his daughter’s child. The pursuit of a free-roaming horse, glimpsed from time to time, leads them to meet characters dominated by various « escapable » traits: fear of others, constant lying, a taste for accumulation, refusal to reflect… A distinctive graphic universe, a story not devoid of humor. Running time: 40 minutes.

Para jóvenes a partir de 7 años. Noir ou Blanc nos lleva al último paseo iniciático de un abuelo con el hijo de su hija. La persecución de un caballo errante, que se vislumbra de vez en cuando, les lleva a conocer a personajes dominados por diversos rasgos « escapables »: el miedo a los demás, la mentira constante, el gusto por la acumulación, el rechazo a reflexionar… Un universo gráfico inconfundible, una historia no exenta de humor. Duración: 40 minutos.

Eine Aufführung für ein junges Publikum ab 7 Jahren. Schwarz oder Weiß nimmt uns mit auf den letzten Initiationsspaziergang eines Großvaters mit dem Kind seiner Tochter. Die Verfolgung eines freilaufenden Pferdes, das von Zeit zu Zeit gesichtet wird, bringt sie dazu, Figuren zu begegnen, die von verschiedenen « zu fliehenden » Charakterzügen beherrscht werden: die Angst vor anderen, die ständige Lüge, die Lust an der Anhäufung, die Ablehnung des Nachdenkens… Ein besonderes grafisches Universum, eine Geschichte, die nicht frei von Humor ist. Dauer der Vorstellung: 40 Minuten.

Mise à jour le 2023-09-17 par Ardennes Tourisme