Doré & Tour Espace de spectacles « Le Manège » Givet, 2 décembre 2023, Givet.

Givet,Ardennes

En 2017, dix ans après avoir remporté la 5ème saison de La Nouvelle Star en 2007, Julien Doré achève sa tournée mémorable de 75 dates à Bercy, devenu le prestigieux AccorHotels Arena de Paris. Revivez les émotions de ce concert unique à l’espace de spectacles « Le Manège » de Givet. Avec : Julien Doré, en collaboration avec Christophe, Nicolas Sirkis et Louane. Durée du concert : 2 heures..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Espace de spectacles « Le Manège » Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



In 2017, ten years after winning the 5th season of La Nouvelle Star in 2007, Julien Doré completed his memorable 75-date tour at Bercy, now the prestigious AccorHotels Arena in Paris. Relive the emotions of this unique concert at Givet’s « Le Manège » performance space. With : Julien Doré, in collaboration with Christophe, Nicolas Sirkis and Louane. Concert duration: 2 hours.

En 2017, diez años después de ganar la 5ª temporada de La Nouvelle Star en 2007, Julien Doré completó su memorable gira de 75 fechas en Bercy, ahora el prestigioso AccorHotels Arena de París. Reviva las emociones de este concierto único en el local de espectáculos « Le Manège » de Givet. Con : Julien Doré, en colaboración con Christophe, Nicolas Sirkis y Louane. Duración del concierto: 2 horas.

2017, zehn Jahre nachdem er 2007 die fünfte Staffel von La Nouvelle Star gewonnen hatte, beendete Julien Doré seine denkwürdige, 75 Termine umfassende Tournee in Bercy, das inzwischen zur prestigeträchtigen AccorHotels Arena in Paris geworden ist. Erleben Sie die Emotionen dieses einzigartigen Konzerts in der Veranstaltungshalle « Le Manège » in Givet. Mit : Julien Doré, in Zusammenarbeit mit Christophe, Nicolas Sirkis und Louane. Dauer des Konzerts: 2 Stunden.

Mise à jour le 2023-09-16 par Ardennes Tourisme