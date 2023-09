Vous avez de la chance ! Espace de spectacles Le Manège Givet, 18 novembre 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Une comédie de Patricia Haubé. Antoine, hypocondriaque et de surcroît daltonien, est l’assistant quelque peu empoté de Pierre, architecte de renom. A la suite d’une erreur dans la transmission d’un dossier important, Antoine va mettre Pierre dans une situation embarrassante. Pierre va alors cumuler les mensonges pour essayer de rassurer Monsieur Marquis, son client, visiblement remonté, congédier Florence, une maîtresse encombrante, qui ne semble pas être disposée à débarrasser le plancher, gérer le retour de Cécile, sa femme, qui devait être en week-end dans un camp de naturistes, essayer de canaliser Macha, une belle-mère complètement décomplexée, et convaincre Germain, jardinier à ses heures, de jouer devant Monsieur Marquis le rôle de son père… Cela va crescendo, c’est rapide, ça bouge et tous ces mensonges seront les ingrédients de multiples quiproquos dont Pierre aura bien du mal à se sortir et vous aussi… Sauf si vous avez de la Chance !.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Espace de spectacles Le Manège Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



A comedy by Patricia Haubé. Antoine, a hypochondriac and color-blind, is the clumsy assistant of Pierre, a renowned architect. Following an error in the transmission of an important file, Antoine puts Pierre in an embarrassing situation. Pierre has to tell a series of lies to try and reassure his client, Monsieur Marquis, who is visibly upset; fire Florence, a troublesome mistress who doesn’t seem to be willing to get out of the way; deal with the return of Cécile, his wife, who was supposed to be away for the weekend at a naturist camp; try to channel Macha, a mother-in-law who’s completely out of her depth; and convince Germain, a gardener by trade, to play the role of his father to Monsieur Marquis… It builds to a crescendo, it’s fast-paced, it’s fast-moving, and all these lies are the ingredients for a series of misunderstandings that Pierre will have a hard time getting out of, and so will you… Unless you’re lucky!

Una comedia de Patricia Haubé. Antoine, hipocondríaco y daltónico, es el torpe ayudante de Pierre, arquitecto de renombre. A raíz de un error en la transmisión de un expediente importante, Antoine pone a Pierre en una situación embarazosa. Pierre tiene que mentir para intentar tranquilizar a su cliente, el Sr. Marqués, que está visiblemente disgustado; tiene que deshacerse de Florence, una amante problemática que no parece dispuesta a dejar las cosas claras; tiene que lidiar con el regreso de Cécile, su mujer, que se suponía que iba a pasar el fin de semana en un campamento naturista; tiene que intentar controlar a Macha, una suegra que no tiene complejos; y tiene que convencer a Germain, jardinero de profesión, para que haga de padre del Sr. Marqués… Todo va in crescendo, es trepidante, trepidante, y todas estas mentiras serán los ingredientes de toda una serie de malentendidos de los que Pierre tendrá dificultades para salir, y tú también… ¡A menos que tengas suerte!

Eine Komödie von Patricia Haubé. Der hypochondrische und zudem farbenblinde Antoine ist der etwas unbeholfene Assistent von Pierre, einem renommierten Architekten. Aufgrund eines Fehlers bei der Übermittlung einer wichtigen Akte bringt Antoine Pierre in eine peinliche Situation. Pierre versucht, seinen Kunden Monsieur Marquis zu beruhigen, der sichtlich aufgebracht ist. Er entlässt Florence, eine lästige Geliebte, die nicht bereit ist, den Boden zu räumen, kümmert sich um die Rückkehr seiner Frau Cécile, die eigentlich ein Wochenende in einem FKK-Camp verbringen wollte, versucht, Macha, eine völlig enthemmte Schwiegermutter, zu kanalisieren und Germain, der nebenbei als Gärtner arbeitet, davon zu überzeugen, vor Monsieur Marquis die Rolle seines Vaters zu spielen… Es ist ein Crescendo, es ist schnell, es bewegt sich und all diese Lügen sind die Zutaten für zahlreiche Missverständnisse, aus denen Pierre nur schwer wieder herauskommt und Sie auch… Es sei denn, Sie haben Glück!

Mise à jour le 2023-09-16 par Ardennes Tourisme