Réveillon solidaire Espace de rencontre intercommunautaire Razac-d’Eymet, 31 décembre 2023, Razac-d'Eymet.

Razac-d’Eymet,Dordogne

Andine & Pacifico vous convient à leur réveillon solidaire organisé avec le soutien de l’association Eymet Danser.

Les bénéfices de la soirée seront reversés aux associations Eymet Danser et Médecins sans frontières.

** Au menu **

Apéritif

Assiette Terre et Mer

Blanquette de veau coco | Riz

Fromage

Fondant chocolat avec sa crème anglaise

Café | 1/4 de vin ou 1 soft

Cotillons.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Espace de rencontre intercommunautaire

Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Andine & Pacifico invite you to their New Year’s Eve party organized with the support of the Eymet Danser association.

Profits from the evening will be donated to Eymet Danser and Médecins sans frontières.

** On the menu **

Aperitif

Assiette Terre et Mer

Blanquette de veau coco | Rice

Cheese

Chocolate fondant with custard

Coffee | 1/4 wine or 1 soft drink

Cotillons

Andine & Pacifico le invitan a su fiesta de Nochevieja, organizada con el apoyo de la asociación Eymet Danser.

Los beneficios de la velada se donarán a Eymet Danser y Médicos sin Fronteras.

** En el menú

Aperitivo

Assiette Terre et Mer

Blanquette de veau coco | Arroz

Queso

Fondant de chocolate con natillas

Café | 1/4 de vino o 1 refresco

Cotillons

Andine & Pacifico laden Sie zu ihrem solidarischen Neujahrsfest ein, das mit der Unterstützung des Vereins Eymet Danser organisiert wird.

Die Einnahmen des Abends werden an die Vereine Eymet Danser und Médecins sans frontières gespendet.

** Auf der Speisekarte **

Aperitif

Teller Erde und Meer

Kalbssteak mit Kokosnuss | Reis

Käse

Schokoladenfondant mit englischer Creme

Kaffee | 1/4 Wein oder 1 Softgetränk

Cotillons

