Ateliers de danses traditionnelles Espace de rencontre inter-communautaire Razac-d’Eymet, 25 septembre 2023, Razac-d'Eymet.

Razac-d’Eymet,Dordogne

Vous est proposé : un atelier de danses traditionnelles régionales . Ouvert à tous, débutants et confirmés.

Cotisation annuelle : 10€

Séance d’essai gratuite..

2023-09-25 fin : 2023-09-25 23:30:00. .

Espace de rencontre inter-communautaire

Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A traditional regional dance workshop. Open to all, beginners and advanced.

Annual subscription: 10?

Free trial session.

Taller de baile tradicional regional. Abierto a todos, principiantes y avanzados.

Abono anual: 10?

Sesión de prueba gratuita.

Es wird Ihnen ein Workshop für traditionelle regionale Tänze angeboten. Offen für alle, Anfänger und Fortgeschrittene.

Jahresbeitrag: 10 ?

Kostenlose Probestunde.

Mise à jour le 2023-09-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides