Fête de fin d’année Espace de quartier Sécheron Espace de quartier Sécheron Genève, 20 décembre 2023, Genève.

Fête de fin d’année Espace de quartier Sécheron Mercredi 20 décembre, 14h00 Espace de quartier Sécheron Gratuit

Programme

14h-18h Tours en calèche

14h30-17h30 Maquillage et jeux pour enfants

16h-17h Contes pour enfants

18h-19h30 Spectacle de danse et concert « un voyage artistique »

19h30 Buffet canadien (chacun.e amène sa spécialité)

Toutes les activités sont gratuites et sans inscription

Buvette avec boissons chaudes

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

Ville de geneve