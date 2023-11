Tandem au musée Espace de quartier Sécheron Genève, 17 novembre 2023, Genève.

Tandem au musée Vendredi 17 novembre, 14h00 Espace de quartier Sécheron Gratuit

Atelier d’écriture libre autour d’objets et œuvres des institutions muséales de la Ville de Genève. Découverte de la plateforme « Mirabilia ». Moment de partage et d’accès à la culture, échanges en binômes entre les participant.e.s et collation.

Sans inscription.

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T16:00:00+01:00

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T16:00:00+01:00

Ville de Genève