Atelier p’tits chefs – Manger des carottes ça rend aimable ?!? Lundi 20 mai 2024, 16h30 Espace de quartier Plainpalais 10

Notre chef Stéphane ne va pas perdre une miette des carottes fanes que les enfants vont cuisiner. Délinaison de couleur, de saveurs, de texture, les p’tits chefs vont découvrir les recettes d’un grand chef et les gestes précis et techniques pour réaliser de vrais plats gourmands de saison. Les carottes sont cuites, on vous attend !

Cet atelier est adapté pour des enfants âgés de 6 à 12 ans

Tarif de l’atelier : 10.- par enfant

Durée de l’atelier : 1h30

Pensez à ramener un contenant/tupperware le jour de l’atelier

Pour plus d’informations sur nos ateliers : reservation@swissfoodacademy.ch ou +41 22 558 06 56

Horaire et adresse de l’espace de quartier :

Espace de quartier Plainpalais, Rue des Minoteries 3, 1205 Genève // lundi 20 mai à 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-20T16:30:00+02:00 – 2024-05-20T18:00:00+02:00

Swiss Food Academy