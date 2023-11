Séance de cinéma : Le jardin des délices Espace de quartier Plainpalais Genève Catégorie d’Évènement: Genève Séance de cinéma : Le jardin des délices Espace de quartier Plainpalais Genève, 15 décembre 2023, Genève. Séance de cinéma : Le jardin des délices Vendredi 15 décembre, 14h00 Espace de quartier Plainpalais Gratuit Film de Carlos Saura (Espagne), dans le cadre du cycle de films en langue étrangère (espagnol, portugais et italien) dans les Espaces de quartier et aux cinémas du Grütli.

Sans inscription. Espace de quartier Plainpalais Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205 41224189760 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-plainpalais/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T14:00:00+01:00 – 2023-12-15T16:00:00+01:00

2023-12-15T14:00:00+01:00 – 2023-12-15T16:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Espace de quartier Plainpalais Adresse Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Ville Genève Age min 55 Age max 99 Lieu Ville Espace de quartier Plainpalais Genève latitude longitude 46.190916;6.142608

Espace de quartier Plainpalais Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/