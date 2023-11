Repas entre seniors Espace de quartier Plainpalais Genève Catégorie d’Évènement: Genève Repas entre seniors Espace de quartier Plainpalais Genève, 4 décembre 2023, Genève. Repas entre seniors Lundi 4 décembre, 12h00 Espace de quartier Plainpalais Gratuit Repas partagé entre seniors, avec animation.

Sur inscription.

Espace de quartier Plainpalais
Rue des Minoteries 3, 1205 Genève
Genève 1205
0800447700
http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-plainpalais/

2023-12-04T12:00:00+01:00 – 2023-12-04T16:00:00+01:00

