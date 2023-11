Atelier P’tit chef – Faire ses propres conserves Espace de quartier Plainpalais Genève, 20 novembre 2023, Genève.

La lacto quoi ? La lactofermentation !

Et voilà des conserves magiques à consommer toute l’année !

Grâce à la fée Emma, les enfants découvriront le monde insoupçonné de la conservation et apprendront à valoriser les fruits et légumes de saison.

Inscrivez-vous sans délai pour cet atelier atypique et embarquez pour un voyage au pays des saveurs inconnues et découvrez une multitude de recettes.

Cet atelier est adapté pour des enfants âgés de 6 à 12 ans

Tarif de l’atelier : 10.- par enfant

Durée de l’atelier : 1h30

Pensez à ramener un contenant/tupperware le jour de l’atelier

Pour plus d’informations sur nos ateliers : reservation@swissfoodacademy.ch ou +41 22 558 06 56

Espace de quartier Plainpalais Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T16:30:00+01:00 – 2023-11-20T18:00:00+01:00

Swiss Food Academy