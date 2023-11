Bezef – Contes arabo-persans de et avec Nefissa Benouniche Espace de quartier Plainpalais Genève, 10 novembre 2023, Genève.

Bezef – Contes arabo-persans de et avec Nefissa Benouniche Vendredi 10 novembre, 18h45 Espace de quartier Plainpalais

Les contes traditionnels arabes et persans se colorent de « BEZEF » (« beaucoup ») de surprises. Ce spectacle se métisse sans cesse. Paroles et chants le tricotent, une histoire maghrébine s’habille d’une mélopée persane, une histoire égyptienne s’appuie sur un chant séfarade. Le récit le « plus mieux » décalé reste incontestablement l’histoire persane du faux devin d’Ispahan. Les personnages les plus importants – le faux devin, sa femme, le Shah – y sont caractérisé-e-s par les airs les plus connus de « La belle Hélène » d’Offenbach.

Mise en jeu : Mireille Antoine

Nefissa Benouniche est conteuse. Elle explore par cette forme scénique des répertoires cosmopolites. Ces thèmes, variés, contemporains, lui permettent d’éclairer les récits communs, de les exposer sous un jour nouveau.

Spectacle programmé dans le cadre de la nuit du conte

Espace de quartier Plainpalais Rue des Minoteries 3, 1205 Genève

2023-11-10T18:45:00+01:00 – 2023-11-10T19:45:00+01:00

