Vendredi, j’ai Minoteries 3 – 24 novembre, les vendredis Espace de quartier Plainpalais

Chaque vendredi dans votre espace de quartier :

10h15 à 12h : Petit-déjeuner où chacun-e est libre d’apporter une spécialité. Aide gratuite pour rédiger un courrier, remplir un formulaire ou faire une recherche sur internet.

12h : Repas à CHF 14.- proposé par l’association « Les tables des Min’hôteries » (sur inscription auprès de l’Antenne sociale de proximité Plainpalais Jonction / Acacias (ASP) ).

14h : Activité gratuite, Mahjong et autres jeux de société autour d’un thé ou d’un café (proposition d’activité bienvenue).

3 novembre : Loto rigolo avec petits lots

10 novembre : Méli-mélo de matières en collages

17 novembre : Tricot et crochet

24 novembre : Beignets sucre et cannelle

A noter aussi que le dernier vendredi du mois, la salle est mise à disposition des habitant-e-s entre 18h et 22h.

Espace de quartier Plainpalais Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205 41224189760 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-plainpalais/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T10:15:00+01:00 – 2023-11-03T16:00:00+01:00

2023-11-24T10:15:00+01:00 – 2023-11-24T16:00:00+01:00

A. Pizzolante