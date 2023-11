Cet évènement est passé Chuter sans se blesser Espace de quartier Pâquis Genève Catégorie d’Évènement: Genève Chuter sans se blesser Espace de quartier Pâquis Genève, 8 novembre 2023, Genève. Chuter sans se blesser Mercredi 8 novembre, 10h00 Espace de quartier Pâquis Gratuit Cours axé sur l’accompagnement des chutes dans la vie quotidienne, encadré par un professionnel agréé. Découvertes des techniques et réflexes à adopter avec mise en situation réelle.

Sur inscription. Espace de quartier Pâquis Rue Jean-Charles-Amat 6, 1202 Genève Genève 1201 41224189500 [{« type »: « phone », « value »: « 0800447700 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-paquis/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

Mercredi 8 novembre, 10h00
Espace de quartier Pâquis
Rue Jean-Charles-Amat 6, 1202 Genève
Genève 1201
41224189500
http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-paquis/

